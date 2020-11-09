 

Политолог оценил ситуацию в Белоруссии: Новые взрывы неизбежны

09.11.2020, 15:23, Разное

Эксперт отметил, что последние воскресные протесты были малочисленными. В качестве наиболее вероятных причин происходящего он назвал обострение ситуации с распространением коронавируса в Белоруссии, усталость белорусов после трех месяцев демонстраций, а также волну эмиграции.

По его словам, белорусы не собираются применять физическую силу против силовиков. Более того, большинство из протестующих не хотят рисковать рабочим местом. А это означает, что победа общества не будет быстрой, Александр Лукашенко еще пробудет некоторое время на посту президента.

Власти стоят перед дилеммой: либо оставить все, как есть, либо продолжить душить митинги. Если президент выберет второй путь, то ему удастся подавить протестные настроения лишь на время. В конце концов республику вновь охватят массовые беспорядки.

“Новые взрывы неизбежны при любом значимом поводе: экономический коллапс, референдум по Конституции”, – написал Кузнецов в своем телеграм-канале.

Ранее Александр Лукашенко назвал участников беспорядков “террористами”, которыми управляет Запад. Президент пообещал жестоко разобраться со всеми протестующими. По его словам, каждый, кто прикоснется к силовику, уйдет от него “как минимум без рук”.



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