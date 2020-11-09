Первые пассажиры проехали на вакуумном поезде Hyperloop в США

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09.11.2020, 15:08, Новости дня

Компания Virgin Hyperloop успешно провела первые пассажирские испытания прототипа капсулы вакуумного поезда, говорится в заявлении.

Как сообщается, первыми пассажирами капсулы стали сооснователь компании Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучьян. Испытания состоялись в воскресенье, 8 ноября, на полигоне DevLoop в штате Невада, где был сооружен 500-метровый туннель.

The first hyperloop passenger test: https://t.co/nFohRHsZVt pic.twitter.com/CI4Sq7sghY

— Virgin Hyperloop (@virginhyperloop) November 9, 2020

Специально для испытаний была построена двухместная капсула XP-2. Известно, что серийный носитель будет намного больше и сможет вмещать до 28 человек. Уменьшенный прототип был призван продемонстрировать безопасность такого вида путешествий, сообщила Virgin Hyperloop (бывшая Virgin Hyperloop One), передает РИА «Новости».

Во время проезда по туннелю капсула развила скорость 48 метров в секунду. Представитель компании отметил, что испытатели были в своей повседневной одежде, чтобы «не походить на астронавтов». Сайт Inverse информирует о планах строительства 10-километрового туннеля в штате Западная Виргиния для демонстрации поезда федеральным регуляторам.

Напомним, в мае сообщалось, что в рамках строительства системы перемещения людей на автомобилях Tesla компания Илона Маска Boring Company закончила прокладку второго туннеля под центром Las Vegas Convention Center.



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