Петербуржец решил засудить любовника жены

09.11.2020, 15:08, Новости дня

В Петербурге мужчина подал в суд иск к любовнику жены с требованием выплатить ему 150 тыс. рублей компенсации морального вреда за разрушенную семью.

«Муж обратился с иском в суд к любовнику жены о компенсации морального вреда, пояснив, что он (муж) состоит в зарегистрированном браке с женой, от брака имеется несовершеннолетний ребенок», – сообщила объединенная пресс-служба городских судов в Telegram.

Мужчина также указал в иск, что из-за романа его жена стала меньше времени уделять семье. Он отметил, что такая ситуация причиняет ему нравственные страдания, влияет на его репутацию, а также плохо сказывается на производительности. Истец подчеркнул, что у ответчика тоже есть семья и ребенок.

Ответчик и жена истца, привлеченная к рассмотрению дела в качестве третьей стороны, требования иска не признали. Они указали, что личные неимущественные права истца не нарушены, а поведение ответчика не является противоправным. Они также обратили внимание, что жена истца – личность и имеет право поступать, как считает нужным, соответственно, ответчик является ненадлежащим.

Суд не удовлетворил требование истца, решив, что в разрушении семьи могут быть виноваты только сами супруги. Он разъяснил, что доверительно-личностные отношения в семье предполагают разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию супругов.

«Исходя из норм права, суд согласился с тем, что любовник является ненадлежащим ответчиком, поскольку в распаде семьи, утрате взаимоуважения и любви виноваты только супруги, каждый из которых является отдельной личностью, имеет равные права, самостоятельно решает как вести себя в сложившейся ситуации», – добавили в пресс-службе городских судов.

Ранее СМИ сообщали, что суд в Северной Каролине вынес решение по делу Кевина Ховарда, который узнал об измене жены. Ее любовник должен выплатить 750 тыс. долларов.