Заболевшая COVID-19 российская певица умерла во время родов
09.11.2020, 15:08, Новости дня
Заболевшая коронавирусом певица Лилия Сабирова умерла во время родов, ребенок родился мертвым.
Сабирова была в тяжелом состоянии из-за поражения легких, передает «Россия Татарстан».
Муж певицы Гадель Галимзянов рассказал, что они прожили с супругой пять лет, а рождение сына была долгожданным событием в семье. Мальчика хотели назвать Джамилем.
Лилию Сабирову вместе с ребенком похоронили на Самосыровском кладбище в Казани.
За минувшие сутки в РФ выявили рекордные 21 798 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,7 млн случаев заболевания.
Также за сутки зафиксировано 256 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 30 793 человека.
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