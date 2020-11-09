Заболевшая COVID-19 российская певица умерла во время родов

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09.11.2020, 15:08, Новости дня

Заболевшая коронавирусом певица Лилия Сабирова умерла во время родов, ребенок родился мертвым.

Сабирова была в тяжелом состоянии из-за поражения легких, передает «Россия Татарстан».

Муж певицы Гадель Галимзянов рассказал, что они прожили с супругой пять лет, а рождение сына была долгожданным событием в семье. Мальчика хотели назвать Джамилем.

Лилию Сабирову вместе с ребенком похоронили на Самосыровском кладбище в Казани.

За минувшие сутки в РФ выявили рекордные 21 798 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,7 млн случаев заболевания.

Также за сутки зафиксировано 256 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 30 793 человека.



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