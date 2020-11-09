 

Испанские ученые рассказали, где на Марсе следует искать следы жизни

09.11.2020, 14:50, Новости дня

Испанские ученые провели масштабное исследование одного из самых гиблых мест на Земле – пустыни Атакама. По мнению ученых, условия здесь наименее благоприятны для развития жизни, а потому можно увидеть некоторые аналогии с марсианской поверхностью.

Полученные результаты можно будет использовать для определения тех районов Красной планеты, где стоит поискать следы жизни, отмечают исследователи.

К сожалению, до сих пор Марс исследован очень мало. Аппараты-марсоходы прошли слишком мало и отправили на Землю лишь весьма скудные данные о химическом составе собранного грунта. Несмотря на то, что Марс – наш сосед, ученые до сих пор не могут точно сказать, была ли там когда-либо жизнь.



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