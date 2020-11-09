 

В РФ создадут новую орбитальную станцию

09.11.2020, 14:50, Новости дня

Как известно, Международная космическая станция находится на низкой космической орбите уже два десятилетия, а ее ресурс постепенно подходит к концу. Российские специалисты уже готовят ей замену.

Новая орбитальная станция отправится в космос также под российским флагом. Она будет более современной, надежной, а также станет перевалочной базой для полетов на Луну и Марс, сообщили в Военно-промышленной комиссии.

До завершения работы МКС есть еще достаточно много времени, утверждают специалисты. Поэтому модули новой станции начнут поднимать в космос и вводить в эксплуатацию с 2030 года. Первый базовый блок будет состоять из пяти модулей, один из которых станет коммерческим. Его смогут использовать для ремонта и обслуживания находящихся на орбите аппаратов.



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