ВОЗ заявила о выходе пандемии коронавируса за рамки обычной ЧС

09.11.2020, 14:48, Новости дня

Пандемия коронавируса вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, сообщила гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации», – передает ТАСС его слова на выступлении в Женеве.

Как подчеркнул глава ВОЗ, пандемия негативно влияет на борьбу с другими болезнями в мире – желтой лихорадкой в Габоне и Того, лихорадкой чикунгунья в Чаде, корью в Мексике. По его словам, вакцина от коронавируса должна рассматриваться как «глобальное общественное благо, а не частный сырьевой товар».

Отмечается, что участники ассамблеи почтили минутой молчания память умерших от коронавируса. Как отметил гендиректор ВОЗ, «сегодня зарегистрировано почти 50 млн инфицированных, более 1,2 млн ушли из жизни и еще миллионы погибли ввиду разрыва цепочки здравоохранения». Он призвал помнить о том, что «каждая жизнь имеет значение».

При этом Гебрейесус предупредил, что «нынешний кризис не будет последним», и призвал государства проявить единство в достижении намеченных ООН целей устойчивого развития (ЦУР), «вылечиться от геополитического раскола», преодолеть неравенство в сфере здравоохранения. «Мы сможем реализовать потенциал ЦУР только при условии, что международное сообщество срочно вспомнит об общих целях», – сказал он.

«Нам нужно переосмыслить лидерство, мы должны опираться на общее доверие, взаимную подотчетность, чтобы положить конец пандемии и решить проблему неравенства, которое лежит в основе большого числа проблем в мире», – сказал гендиректор ВОЗ.

Также он отметил, что «срочно необходима вакцина, чтобы поставить пандемию под контроль, однако вакцина не снимет проблему уязвимости и не может решить проблему недостаточного количества глобальных инвестиций в важнейшие функции общественного здравоохранения. «Нет вакцины от голода, бедности, изменения климата и неравенства», – заметил он.

Гебрейесус подчеркнул, что «приветствует любые усилия по укреплению организации». «Мы привержены улучшению своей работы. Мы подготовили обновленную информацию по трансформации, которую страны-члены получат в ходе нынешней ассамблеи», – сообщил глава ВОЗ.

В заявлении, распространенном в преддверии форума, ВОЗ призвала «готовиться к новой пандемии уже сейчас». В проекте документа, насчитывающем в англоязычной версии семь страниц, к странам обращен призыв «отдать приоритет на высшем политическом уровне» решению этой задачи. Говорится также о необходимости обеспечить «надлежащее вознаграждение» для профессионалов здравоохранения, о том, что важно вести подготовку медперсонала и «повышать роль работников здравоохранения на местах».

Ранее в Кремле сообщили, что ситуация с коронавирусом в РФ остается тревожной, правительственный штаб ежечасно занимается этими вопросами.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 21 798 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 1 млн 796 тыс. 132 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 335 тыс. 141, из них 10 722 человека вылечились за последние сутки.