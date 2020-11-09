 

Брат принцессы Дианы опубликовал их детское фото из семейного архива

09.11.2020, 14:45, Разное

Брат принцессы Дианы и отец Леди Китти Спенсер – Чарльз Спенсер – несколько часов назад опубликовал на своей странице в Twitter архивную фотографию с сестрой. По данным Daily Mail, снимок был сделан в 1967 году, когда будущей принцессе Уэльской было всего 6 лет. Что именно сподвигло Чарльза на такую публикацию, неизвестно – он не оставил под ней никакой подписи, но для поклонников Леди Ди это не имеет большого значения – главное, новый кадр с ее участием.

Чарльз и Диана Спенсер, 1967 годЧарльз и Диана Спенсер, 1985 год

Впервые эта фотография появилась на страницах лимитированного издания панегирика, который Чарльз зачитал на похоронах сестры 6 сентября 1997 года.

Чарльз Спенсер с принцами Уильямом и Гарри на похоронах принцессы Дианы, 1997 год

В 2017 году – в честь 20-й годовщины гибели Дианы – Чарльз также давал интервью журналу People, в котором в том числе вспомнил об одном эпизоде из детства и прокомментировал прозвище “Стеснительная Ди”, которое принцесса получила от прессы.

Никто из нашей семьи никогда не называл ее “Ди”. Вообще, о нашем детстве ходит множество мифов, совершенно нелепых. И это один из них. Думаю, она также никогда не была и стеснительной, она просто относилась ко всем людям осторожно и в начале всегда была сдержанна. Так что я бы не назвал это стеснением… скорее, проницательностью и дальновидностью.

Однажды мы с нашей мамой были в Шотландии и отправились на ловлю лобстеров. И вот мы вытаскиваем ящик, а там – огромный морской угорь. Он был черный с длинными зубами, хлопал хвостом по лодке. Диана взяла перочинный нож и быстро с ним разделалась. Руками. Эта штука была настоящей тварью из глубины, но Диана быстро и бесстрашно с ней расправилась.

Чарльз Спенсер



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / Компания OPPO проектирует загадочный смартфон с дизайном в стиле Realme Narzo 20

24.07 / В Японии создадут «вдыхаемую» вакцину от коронавируса

12.07 / Мнение: Жалоба от сотрудников севастопольского СОБРа

01.09 / Мнение: Без благих намерений дорогу в ад не вымостишь

02.09 / Ученые рассказали о продуктах для «глубокой чистки» организма

23.10 / Предположительная любовница Тарзана Анастасия Шульженко решила записать трек

03.09 / Раскрыты схемы мошенничества в банкоматах России

04.09 / Во время Гран-при Москвы умер велогонщик

30.07 / “Мы не можем получить наши жалкие пенсии”

07.07 / В Москве на вернанду ресторана влетел автомобиль, есть пострадавшие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска