Брат принцессы Дианы опубликовал их детское фото из семейного архива

09.11.2020, 14:45, Разное

Брат принцессы Дианы и отец Леди Китти Спенсер – Чарльз Спенсер – несколько часов назад опубликовал на своей странице в Twitter архивную фотографию с сестрой. По данным Daily Mail, снимок был сделан в 1967 году, когда будущей принцессе Уэльской было всего 6 лет. Что именно сподвигло Чарльза на такую публикацию, неизвестно – он не оставил под ней никакой подписи, но для поклонников Леди Ди это не имеет большого значения – главное, новый кадр с ее участием.

Чарльз и Диана Спенсер, 1967 год Чарльз и Диана Спенсер, 1985 год

Впервые эта фотография появилась на страницах лимитированного издания панегирика, который Чарльз зачитал на похоронах сестры 6 сентября 1997 года.

Чарльз Спенсер с принцами Уильямом и Гарри на похоронах принцессы Дианы, 1997 год

В 2017 году – в честь 20-й годовщины гибели Дианы – Чарльз также давал интервью журналу People, в котором в том числе вспомнил об одном эпизоде из детства и прокомментировал прозвище “Стеснительная Ди”, которое принцесса получила от прессы.

Никто из нашей семьи никогда не называл ее “Ди”. Вообще, о нашем детстве ходит множество мифов, совершенно нелепых. И это один из них. Думаю, она также никогда не была и стеснительной, она просто относилась ко всем людям осторожно и в начале всегда была сдержанна. Так что я бы не назвал это стеснением… скорее, проницательностью и дальновидностью.

Однажды мы с нашей мамой были в Шотландии и отправились на ловлю лобстеров. И вот мы вытаскиваем ящик, а там – огромный морской угорь. Он был черный с длинными зубами, хлопал хвостом по лодке. Диана взяла перочинный нож и быстро с ним разделалась. Руками. Эта штука была настоящей тварью из глубины, но Диана быстро и бесстрашно с ней расправилась.

Чарльз Спенсер