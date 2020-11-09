В школы Рыбинска после двухнедельных каникул вернулись ученики
 

В школы Рыбинска после двухнедельных каникул вернулись ученики

09.11.2020, 14:50, Новости
Теги: ,

Сегодня в рыбинские школы после осенних каникул вернулись учащиеся. Организация учебного процесса, как и в начале года, продолжится с учетом всех мер безопасности.

Каникулы в школах Рыбинска начались 26 октября, на неделю раньше положенного срока. При этом продолжительность отдыха для учеников увеличилась на одну неделю. Такое решение было принято из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди населения.

– Дети вышли после каникул, которые длились две недели. Работают школы в том же режиме, как и начали первого сентября. Вход в школы осуществляется через разные двери. В некоторых школах ребята приходят по расписанию, составленному для каждого класса индивидуально. Как и ранее остаются 20-минутные перерывы на обед, чтобы можно было развести потоки. Все требования Роспотребнадзора сохраняются, – рассказала директор департамента образования Римма Брядовая.

На входе в здание и в течение учебного дня температуру измеряют бесконтактными термометрами, в коридорах и на входе в помещение установлены санитайзеры с дезинфицирующими средствами. В каждом образовательном учреждении есть необходимый запас медицинских масок. Кроме того, регулярно проводится уборка.

Все массовые мероприятий в школах отменены, они будут ограничены только школьной ячейкой – классом. Такие меры приняты для того, чтобы минимизировать контакты и оставить ребятам возможность участвовать в жизни своего класса. Большинство мероприятий, акций и соревнований перенесены в онлайн-режим. Это позволяет занять дневное и вечернее время школьников.

– При выявлении случаев заболевания все действия согласовываются с Роспотребнадзором, и выполняются мероприятия в соответствии с рекомендациями, – дополнила Римма Брядовая. – Также хотелось бы обратить внимание родителей дошкольников, что изменились правила посещения в детских садах. Теперь маска для входа в детский сад обязательна для каждого взрослого человека.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / В Рыбинске проверяют соблюдение масочного режима

05.11 / Датчики для УЗИ аппаратов

05.11 / Десятиклассница из Рыбинска стала победителем «Большой перемены»

27.10 / Маска и QR-код круглосуточно

20.10 / Нужно ли заводить ребенку банковскую карту?

19.10 / Символы затопленной Мологи украсят центр Рыбинска

07.10 / Лечение одышки у пожилых людей

30.09 / В Рыбинске в помощь Ивану Леонову испекут пирог-великан

18.09 / Начальным классам организовано бесплатное горячее питание

02.09 / Музыкальные школы продолжают набор на новый учебный год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска