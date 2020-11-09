В школы Рыбинска после двухнедельных каникул вернулись ученики

09.11.2020, 14:50, Новости

Теги: Здравоохранение, Образование

Сегодня в рыбинские школы после осенних каникул вернулись учащиеся. Организация учебного процесса, как и в начале года, продолжится с учетом всех мер безопасности.

Каникулы в школах Рыбинска начались 26 октября, на неделю раньше положенного срока. При этом продолжительность отдыха для учеников увеличилась на одну неделю. Такое решение было принято из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди населения.

– Дети вышли после каникул, которые длились две недели. Работают школы в том же режиме, как и начали первого сентября. Вход в школы осуществляется через разные двери. В некоторых школах ребята приходят по расписанию, составленному для каждого класса индивидуально. Как и ранее остаются 20-минутные перерывы на обед, чтобы можно было развести потоки. Все требования Роспотребнадзора сохраняются, – рассказала директор департамента образования Римма Брядовая.

На входе в здание и в течение учебного дня температуру измеряют бесконтактными термометрами, в коридорах и на входе в помещение установлены санитайзеры с дезинфицирующими средствами. В каждом образовательном учреждении есть необходимый запас медицинских масок. Кроме того, регулярно проводится уборка.

Все массовые мероприятий в школах отменены, они будут ограничены только школьной ячейкой – классом. Такие меры приняты для того, чтобы минимизировать контакты и оставить ребятам возможность участвовать в жизни своего класса. Большинство мероприятий, акций и соревнований перенесены в онлайн-режим. Это позволяет занять дневное и вечернее время школьников.

– При выявлении случаев заболевания все действия согласовываются с Роспотребнадзором, и выполняются мероприятия в соответствии с рекомендациями, – дополнила Римма Брядовая. – Также хотелось бы обратить внимание родителей дошкольников, что изменились правила посещения в детских садах. Теперь маска для входа в детский сад обязательна для каждого взрослого человека.

Пресс-служба администрации города Рыбинска