Скандалы: Дело замминистра стало семейным

09.11.2020, 14:40, Разное

У Анатолия Тихонова арестовали жену и недвижимость по уголовному делу о хищении более 713 млн руб., выделенных на создание государственной информсистемы (ГИС) ТЭК

Лишь с третьей попытки Басманный суд Москвы смог рассмотреть ходатайство СКР о продлении ареста замминистра энергетики Анатолию Тихонову и двум его предполагаемым подельникам по скандальному уголовному делу о хищении более 713 млн руб., выделенных на создание государственной информсистемы (ГИС) ТЭК. Всего в преступную группу, организатором которой в СКР видят чиновника Минэнерго, входили, по мнению следствия, восемь уже известных ему людей, а также «неустановленные лица». Среди первых — две женщины, включая гражданскую жену господина Тихонова, занимавшуюся открытием счетов за границей, и теневого бухгалтера. Также по делу проходят двое отбывающих срок за взяточничество знакомых замминистра, один из которых дал признательные показания. Имущество фигурантов расследования, включая особняк на Рублевском шоссе, уже арестовано.

По данным “Ъ”, ходатайства о продлении сроков содержания в СИЗО задержанных в начале сентября предполагаемых членов преступной группы 51-летнего заместителя главы Минэнерго Анатолия Тихонова были подготовлены членами следственной бригады под руководством следователя по особо важным делам подполковника юстиции Максима Бакуна еще в конце октября. Их рассмотрение началось в первых числах ноября, однако с первой попытки удовлетворены были лишь два обращения СКР — в отношении Виктора Серебрякова, вице-президента АО «Ланит», через которое похищались бюджетные средства, и Валерии Коваленко.

По документам 53-летняя женщина числится исполнительным директором ООО «Фонтекс», но на деле она, как говорят близкие к следствию источники “Ъ”, является гражданской женой господина Тихонова.

Якобы она не только прожила с ним многие годы и имеет общего ребенка, но была полностью в курсе его дел и участвовала в распределении похищенных финансовых средств. Между тем рассмотрение ходатайств в отношении самого замминистра, его советника Романа Рыжкова, а также еще одного вице-президента «Ланита», Владимира Макарова, было отложено на пятницу сначала из-за того, что конвой не смог доставить Анатолия Тихонова из СИЗО, а видеосвязь не действовала, а потом из-за необходимости истребовать документы о состоянии здоровья фигурантов расследования. Лишь после этого ходатайства СКР были рассмотрены и удовлетворены в ходе продлившихся несколько часов заседаний.

Надо отметить, что, по версии СКР, всего в преступную группу, которую создали господа Тихонов и Макаров, входили восемь человек и некие неустановленные лица. Речь идет также об их знакомой, госпоже Головко, которая была наряду с Валерией Коваленко теневым бухгалтером группы, а также их приятелях, господах Щербове и Удинцеве. Женщину задержали позже других, уже в конце сентября, а суд счел возможным ограничиться в отношении нее домашним арестом.

Между тем Роман Щербов являлся руководителем проекта ГИС ТЭК в Минэнерго, но несколько лет назад был задержан за вымогательство взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову суд вначале назначил восемь с половиной лет со штрафом в размере суммы взятки, а господину Удинцеву, являвшемуся исполнительным директором компании «Эндевел»,— на год меньше с аналогичным штрафом за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгорсуд переквалифицировал вмененное им в вину преступление на покушение на мошенничество, сократив сроки.

Надо отметить, что еще тогда оба они частично признавали свою вину, а господин Щербов даже говорил о раскаянии. Недавно же, как сообщал “Ъ”, последний дал признательные показания на Анатолия Тихонова и провернутую его окружением аферу с надеждой заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.

Напомним, что, по версии следствия, хищения Анатолием Тихоновым и его подельниками были совершены в рамках утвержденной еще в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ РЭА, которое тогда возглавлял именно господин Тихонов. На финансирование этой деятельности агентство получило из министерства субсидии на общую сумму 968 млн 50 тыс. руб. По версии следствия, план хищений злоумышленниками был разработан не позднее марта 2014 года, а уже в октябре они организовали подписание договора на 607 млн руб. на проведение научно-исследовательских и конструкторских работ (НИОКР) с АО «Ланит», которое является одним из крупнейших разработчиков в области IT-услуг в России.

Однако работы, по мнению следователей, велись в самом РЭА, а к концу 2015 года по распоряжению Анатолия Тихонова были подготовлены документы о сдаче-приемке НИОКР от «Ланита», хотя налицо была «невозможность функционирования ГИС ТЭК». В итоге к концу 2016 года на банковские счета «Ланита» было перечислено, по данным следствия, 603 977 295 руб. При этом часть денег выводилась на подконтрольные членам группы «технические организации» — «Мателс» и Р.В.С., куда ушли транши на 8,3 млн и почти 23 млн руб. соответственно. Женщины зарегистрировали в Латвии фирмы Inpexcom Inc. и Forstmile, а также открыли в рижском банке ABLV счет, куда также поступали деньги. Оттуда по указанию Романа Рыжкова госпожа Головко, как считают в СКР, перечислила не менее $2,5 млн и €2,1 млн в адрес подконтрольной Анатолию Тихонову зарегистрированной в Монако компании Arcyuleta SA. Кроме того, с тех счетов крупные суммы переводились и Валерии Коваленко.

Также, по версии следствия, господа Щербов и Удинцев, уже сами обманывая руководство РЭА, завысили максимальную начальную цену на поставляемое для него оборудование, причинив ущерб на 109 млн 725 тыс. 247 руб.

Как отмечали в своих ходатайствах о продлении арестов фигурантам дела следователи, шести задержанным были предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а всего было допрошено 15 свидетелей и проведено 36 обысков, в том числе в двух квартирах четы Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, рядом с Патриаршими прудами в Москве, и шикарном особняке в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. У четы Тихонов—Коваленко нашлась квартира во Франции. Сама же гражданская супруга замминистра якобы попыталась срочно выехать за границу, узнав о задержании супруга 8 сентября, но была перехвачена 11 сентября. Всего же она, по данным следствия, с 2015 года выезжала за рубеж 99 раз.

На имущество фигурантов дела был наложен арест, однако похищенных денег найти не удалось. Поэтому, учитывая обширные связи задержанных как в энергетической отрасли, так и в других, их просили оставить под стражей.

Надо отметить, что изначально расследованием хищений занималось МВД, но 3 сентября распоряжением одного из заместителей генпрокурора России все материалы передали в СКР. Дело поручили Максиму Бакуну, получившему известность благодаря расследованиям в отношении обвиненной в коррупции и сбежавшей в США судьи Арбитражного суда Москвы Ирины Барановой, хищений в банке «Таурус» и дела Baring Vostok. Помощь в оперативном сопровождении ему сейчас оказывают привлеченные сотрудники управления «П» СЭБ ФСБ России.

Сергей Сергеев