 

Профильные комитеты ГД поддержали предложенные Мишустиным кандидатуры на посты министров

09.11.2020, 14:31, Новости дня

Профильные комитеты Госдумы поддержали предложенные главой правительства Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров и вице-премьера.

Так, комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента утвердить нынешнего главу Минэнерго Александра Новака на должность вице-премьера, а на его место назначить гендиректора «Русгидро» Николая Шульгинова передает РИА «Новости».  

Комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока поддержал кандидатуру генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Глава комитета Николай Харитонов подчеркнул, что депутаты хорошо знакомы с Чекунковым по его прежнему месту работы. Решение было принято единогласно.

Кандидатура Ирека Файзуллина на пост министра строительства и ЖКХ была поддержана комитетом Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

Мишустин предложил назначить министром транспорта главу «Аэрофлота» Виталия Савельева, соответствующее предложение поддержал комитет ГД по транспорту и строительству и комитет ГД по жилищной политике и ЖКХ.

В понедельник президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Также президент освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе и назначил Владимира Якушева, который ранее занимал должность министра строительства и ЖКХ.

Мишустин предложил Госдуме назначить на пост вице-премьера Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго, а также внес кандидатуры пяти новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранспорта, Минвостокразвития, Минэнерго. 

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что отставки ряда министров не связаны с неисполнением поручений президента, это ротационный процесс.



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