 

Путин запретил членам Совбеза иметь зарубежные счета

09.11.2020, 14:30, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Закон относит к полномочиям Совбеза вопросы, «касающиеся обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз». Кроме того, в перечень включено пресечение действий, направленных на отчуждение части территории России, а также призывов к таким действиям, передает ТАСС.

Заместителю председателя, секретарю и членам Совбеза запрещается иметь вклады за рубежом, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России.

Кроме того, согласно закону «О безопасности», решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции России, не подлежат исполнению.

В октябре Госдума в рамках первого чтения приняла проект закона о запрете для заместителя председателя, секретаря и членов Совбеза РФ иметь зарубежные счета и вклады. Проект вносит изменения в федеральный закон «О безопасности», автором выступил президент Владимир Путин.



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