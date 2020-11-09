Тихановская обратилась к Лукашенко: У вас ничего не выйдет

09.11.2020, 14:23, Разное

8 октября в Минске состоялась протестная акция под названием “Марш недовластия”. В мероприятии приняло участие несколько тысяч оппозиционеров. К центру столицы стянули силовиков и спецтехнику. Некоторые станции метро временно закрыли, мобильная связь работала с перебоями.

Более 700 человек были задержаны в ходе протестов в городе. Среди них – журналисты, актер Алексей Жданович, спортсмены Андрей Кравченко и Иван Ганин, а также модель Ольга Хижинкова. По данным “Медузы”, как минимум один человек пострадал и был доставлен в больницу.

Оппозиционер Светлана Тихановская поблагодарила всех участников воскресного протеста за мужество и силу воли. “Этот путь потребовал жертв от каждого”, – сказала она. Политик призналась, что сомневалась в том, стоит ли ей продолжать борьбу, но сторонники дали ей надежду.

Экс-кандидат в президенты назвала белорусов гордым и бесстрашным народом, который больше никогда не поверит Александру Лукашенко, который посмел отобрать у него голос и применить насилие. “У вас ничего не выйдет”, – обратилась Светлана Тихановская к действующему главе государства.

По ее словам, режим Александра Лукашенко закапывает себя в преступлениях и долгах. Возврата к прежней жизни уже не будет. Президент устраивает террор, за который в будущем понесет ответственность. В заключение Светлана Тихановская призвала белорусов беречь друг друга и поддерживать.