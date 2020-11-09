 

Тихановская обратилась к Лукашенко: У вас ничего не выйдет

09.11.2020, 14:23, Разное

8 октября в Минске состоялась протестная акция под названием “Марш недовластия”. В мероприятии приняло участие несколько тысяч оппозиционеров. К центру столицы стянули силовиков и спецтехнику. Некоторые станции метро временно закрыли, мобильная связь работала с перебоями.

Более 700 человек были задержаны в ходе протестов в городе. Среди них – журналисты, актер Алексей Жданович, спортсмены Андрей Кравченко и Иван Ганин, а также модель Ольга Хижинкова. По данным “Медузы”, как минимум один человек пострадал и был доставлен в больницу.

Оппозиционер Светлана Тихановская поблагодарила всех участников воскресного протеста за мужество и силу воли. “Этот путь потребовал жертв от каждого”, – сказала она. Политик призналась, что сомневалась в том, стоит ли ей продолжать борьбу, но сторонники дали ей надежду.

Экс-кандидат в президенты назвала белорусов гордым и бесстрашным народом, который больше никогда не поверит Александру Лукашенко, который посмел отобрать у него голос и применить насилие. “У вас ничего не выйдет”, – обратилась Светлана Тихановская к действующему главе государства.

По ее словам, режим Александра Лукашенко закапывает себя в преступлениях и долгах. Возврата к прежней жизни уже не будет. Президент устраивает террор, за который в будущем понесет ответственность. В заключение Светлана Тихановская призвала белорусов беречь друг друга и поддерживать.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Мнение: В Бишкеке захватили здание правительства Киргизии

07.10 / Юрий Лоза раскритиковал юмористов за пошлость: «Становится страшно»

01.10 / Мнение: Спикеры МО Армении и Азербайджана

30.06 / Адвокат рассказал, как Петросян отреагировал на конфликт жены и дочери

25.06 / Мнение: Письмо: “Семья для него – это продолжение рода”

21.09 / Мнение: История России в комиксах

17.09 / Дочь Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна Александра выпускает дебютный альбом

23.08 / В Архангельске ввели талоны на воду для жителей окраин

08.09 / Сторонники теории плоской Земли поплыли искать край света и были арестованы

23.07 / Исследователи подтвердили присутствие на Марсе живых организмов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска