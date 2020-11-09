 

Мнение: Логика деятельности глубинного государства

09.11.2020, 14:05, Разное

Тот случай, когда до некоторых эстонцев определенные вещи доходят быстрее остальных.

Министр внутренних дел Март Хельме, министр финансов Мартин Хельме и депутат Европарламента Яак Мадисон говорили сегодня на радио TRE, что результаты выборов в США сфальсифицированы и вступление Джо Байдена в должность президента было бы началом упадка Америки.
Политики EKRE говорили в передаче, что, по их оценке, результаты выборов в Америке сфальсифицировали.

"По-моему, вообще нет даже вопроса, что эти выборы сфальсифицированы, — сказал Мартин Хельме. — По-моему, все нормальные люди должны были бы выступить против этого. Тебе нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если выборы можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать". "Если это пройдет, если отстранят Трампа от власти, то в Америке больше не действует Конституция", — добавил он.

По оценке Марта Хельме, Джо Байдена избрало президентом Америки глубинное государство. "Логика деятельности глубинного государства — для обеспечения своей собственной свободы действий пристраивать всюду мерзавцев, коррумпированных, шантажируемых мерзавцев. Джо Байден и Хантер Байден — коррумпированные типы", — сказал министр внутренних дел.

Несколько раз в течение передачи также обсуждали возможность, что в Америке вспыхнет гражданская война. "Я видел сон перед выборами, что идет Трамп через такой покос, — описал Март Хельме. — И тогда я смотрю, что это поле покрыто кишками и внутренностями. Трамп прошагал через него. Трамп в конце концов победит, это произойдет ценой огромной борьбы, может быть, даже кровопролития, но в конце концов справедливость восстановят".

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/mart-helme-bajden-i-ego-syn-korrumpirovannye-tipy?id=91608947 – цинк

Такой вот внезапный бунт на корабле.
Есть мнение, что недолго им осталось на посту министров.

Источник: Colonel Cassad



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