 

Казахстанский миллиардер Сейсембаев: Бизнес и дружба несовместимы

09.11.2020, 13:55, Новости дня

Бизнес не совмещается с дружбой. Такое мнение в авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона выразил казахстанский бизнесмен, инвестор Маргулан Сейсембаев.

На реплику Гордона “бизнес и дружба немовместимы” Сейсембаев ответил: “Да”.

“Потому что нужно четко понимать, ты в данном случае друг или бизнесмен. А в офисе это часто путается. Точно так же, как несовместимы инвестор и бизнесмен. Это два разных стула”, – объяснил казахстанский бизнесмен.

Он также считает, что “высекать на камне” нужно правило о том, что нельзя брать на работу родственников чиновников.

Казахстанский миллиардер Сейсембаев: В один из дней, когда я пас баранов, подумал: “Блин, я что, родился, чтобы пасти свою еду?” Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Сейсембаев родился в 1966 году в Джезказганской области Казахстана в семье чабана. Окончил Казахский государственный университет (специальность – правоведение). 

В 1991 году основал частную коммерческую фирму “Сеймар коммерция”, которая занималась экспортом казахской пшеницы в страны СНГ. Позже создал корпорацию “Сеймар”, которая занималась производством и продажей птицеводческой продукции.

В 2000-е бизнесмен стал акционером и главой “Альянс Банка”, который входил в пятерку крупнейших банков Казахстана и считался одним из системообразующих, напомнило “Радио Азаттык”. В 2009 году банк был национализирован, а Сейсембаева обвинили в хищении и отмывании денег. Он выехал за границу, но после получения “гарантий неприкосновенности” вернулся обратно, отметил казахстанский Forbes. 

В последние годы Сейсембаев занимается инвестициями. В 2019 году он вошел под №33 в рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes. 

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили представил Сейсембаева как своего потенциального партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. “В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса”, – сообщил он. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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