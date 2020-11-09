Алиев рассказал, когда Азербайджан может обратиться за военной помощью к Турции

09.11.2020, 13:55, Новости дня

Азербайджан пока не намерен просить Турцию о военной помощи, но в случае агрессии может это сделать. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью BBC, которое вышло 9 ноября.

По словам Алиева, все будет зависеть от ситуации на поле боя, поведения Армении и других стран.

“Я много раз говорил, что мы против интернационализации конфликта. Мы просили все страны, соседние страны, несоседние страны держаться подальше от этого конфликта. Мы сражаемся на нашей всемирно признанной земле. Это наша позиция. Я думаю, что то, что происходит сейчас, будет продолжаться, поэтому не будет необходимости в военном вмешательстве Турции. Однако много лет назад мы подписали с Турцией документ, предусматривающий военную поддержку в случае агрессии. Таким образом, у нас с Турцией такой же формат и правовая база, что и у Армении с Россией в той или иной степени. Если Азербайджан столкнется с агрессией и увидит необходимость в военной поддержке Турции, мы рассмотрим этот вариант”, – сказал президент.

Он подчеркнул, что сейчас турецких военных в Азербайджане нет.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Турция открыто заявляла о поддержке Азербайджана.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Алиев неоднократно сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Вчера, 8 ноября, он заявлял о переходе под контроль вооруженных сил Азербайджана стратегически важного города Шуша, который расположен в 11 километрах от столицы самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Степанакерта. В Армении заявление Алиева опровергли, заявив, что бои за Шушу продолжаются.