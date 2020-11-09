Иммунолог объяснила, как распознать дефицит витаминов в организме

09.11.2020, 13:53, Разное

Российский иммунолог Анна Шуляева объяснила, как понять, что организм нуждается в жизненно важных витаминах. Об этом подскажет внешний вид человека.

Итак, если у человека бледная кожа, склонная к высыпаниям, а также сухие волосы и ломкие ногти, это говорит о гиповитаминозе. Зачастую при нехватке витаминов появляются вялость и слабость, а утреннее пробуждение становится невыносимым. Иммунолог Шуляева отметила, что дефицит питательных веществ можно распознать и при помощи УЗИ (к примеру, это могут быть изменения в работе щитовидной железы или органов брюшной полости).

Нехватка витаминов опасна тем, что другие жизненно необходимые вещества будут плохо усваиваться. Так, при дефиците «солнечного» витамина Д (кальциферола) возникнут проблемы с усвоением кальция, а это чревато серьёзными проблемами со здоровьем, такими как размягчение костей. О недостатке витамина С говорят быстрая утомляемость и частые простуды, а если человек становится раздражительным, ухудшается аппетит и сон, то это явная нехватка В1 (тиамина).

Рекомендуется пополнять запас полезных веществ с помощью сбалансированных диет или специальных биологических добавок. Однако это необходимо делать только под наблюдением лечащего врача, чтобы не навредить организму.