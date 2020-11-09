В Белоруссии школьник осужден за брошенный «коктейль Молотова» в милицейский автомобиль

09.11.2020, 13:53, Разное

В Белоруссии осудили на два с половиной года 17-летнего школьника. Как сообщают правоохранительные органы страны, такому наказанию он подвергся за брошенную в милицейский автомобиль бутылку с «коктейлем Молотова».

Инцидент, по которому обвинялся школьник, произошел в августе, когда парень приобрел стеклянную емкость с зажигательной смесью. Ее он применил, как сообщают официальные представители Министерства внутренних дел Белоруссии, против одного из сотрудников милиции, выполняющего свои законные обязанности по охране общественного порядка.

Бутылка с «коктейлем Молотова» упала возле машины сотрудника МВД Жабинковского района. К счастью, от воспламенившейся смеси никто не пострадал. Сам бросивший емкость школьник, по данным прокуратуры, свою вину признал и написал явку с повинной.

О задержанном известно, что он учится в одной из школ города Бреста. За содеянное школьника не будут направлять в исправительное учреждение. Согласно решению местного районного суда, парень осужден за применение насилия в отношении органов правопорядка и незаконное использование горючих веществ. 17-летний парень за содеянное получил два года и шесть месяцев ограничения свободы. При этом в законную силу приговор пока не вступил и зашита осужденного может опротестовать вынесенный вердикт в апелляционном суде.