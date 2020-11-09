 

Баку объявил о взятии под контроль более 20 сел в Карабахе

09.11.2020, 13:48, Новости дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные взяли под контроль еще ряд территорий в Нагорном Карабахе.

Алиев отметил, что это села Гобу Дилагагарда, Ял Пырахмедли, Йухары Яглывенд, Дилагарда, Сейид Махмудлу, Алескерли Физулинского, Демирчилер, Чанагчы, Мадаткенд, Сыгнаг Ходжалинского, Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку, Азых Ходжавендского, Гусейналылар, Сойюдлю, Ашагы Сирик Джабраильского, Йухары Моллу, Ашагы Моллу, Ходжик Губадлинского, Кечикли, Ордекли Зангиланского районов, передает РИА «Новости».

В свою очередь, представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил об отражении атак в направлении населенных пунктов Мартуни, Мартакерт и Тагавард.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

 Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.



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