 

Устроивший стрельбу под Воронежем ушел из академии МВД из-за конфликтов

09.11.2020, 13:48, Новости дня

Солдат-срочник Антон Макаров, который устроил стрельбу на военном аэродроме в Воронежской области, а затем скрылся, был отчислен из академии МВД в региональном центре по собственному желанию из-за конфликтов, сообщил источник в экстренных службах.

«Макаров умел обращаться с оружием, так как два года отучился в академии МВД в Воронеже. Но по собственному желанию отчислился из вуза из-за конфликтов. Жил он с бабушкой, мама Макарова находится за границей», – сообщил источник ТАСС.

Он добавил, что Макаров прошел все необходимые тестирования в военкомате, которые не выявили у него отклонений.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что солдат срочной службы открыл стрельбу на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем, в результате чего погибли три человека, еще один находится в реанимации. В Минобороны рассказали подробности расстрела. Также была названа вероятная причина открытой солдатом стрельбы. Власти Воронежской области опубликовали имена трех военнослужащих, которые погибли в войсковой части под Воронежем.



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