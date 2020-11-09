Как поддержали Дзюбу коллеги – Личное мнение

09.11.2020, 13:25, Разное

Вчера был не самый лучший день для Артёма Дзюбы. Сначала все посмотрели видео, затем футболист никак не забил в Краснодар пенальти.

Под конец трудного дня Артёма решили добить наши бабы, предложив спортсмену подрочить, глядя на них.

Не первой свежести женщины с чего-то решили, что именно их дряблые тела способны утешить Дзюбу.

Какие только в ход не пошли хэштеги: дрочиткакхочет и артёммыстобой.

Нет, поймите правильно — не осуждаю. Скорее, сочувствую той готовности наших баб, когда грудью — на амбразуру. И пусть тела уже совсем не свежи, зато какой азарт!

Артём, посмотри, какие интеллигентные дамы! И все готовы поддержать тебя, пока ты занимаешься мастурбацией.

Несложно представить себе ужас Дзюбы, когда он увидел… Ну, например, крайне несвежую Боню. Наверняка поклялся больше никогда не теребить самостоятельно себе членик, да и вообще, возможно, возложил на себя целибат.

Наши бабы — с какого это они перепоя? — почему-то уверены, что их тела — панацея. Грустно тебе? Я тебе — тело. Печалька какая накрыла? Я снова с раздвинутыми ногами заберусь на тебя.

В такой вот парадигме вынуждены жить наши мужчины.

Им бы подрочить тихонько, но и тут мешают. Лезут и лезут — никакого покоя. И вроде уже всем дал понять, намекнул прямым текстом, что предпочитаешь любить себя сам, а они как с цепи сорвались — шлют полуобнажённые фотографии.

Я помню, как обсуждалась тема интимных фото, присланных лошадью одному женатому коневоду. У него — свой сахарок. У неё — ослик. А она зачем-то отправляла ему свою несвежую устрицу.

Старушки, вы хоть задумывались, зачем это делаете? Неужели, в старости вам так сильно хочется трахаться, или вы это по инерции — лишь был бы повод раздвинуть ноги?