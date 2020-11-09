 

Эксперт раскрыл тактику Кремля в отношениях с Лукашенко: Давит и будет давить

09.11.2020, 13:23, Разное

Эксперт отметил, что последние несколько месяцев власти Белоруссии мечутся в поисках эффективного решения. Сначала они били протестующих, потом пытались предложить им сотрудничество, но это не помогло. Теперь Александр Лукашенко называет демонстрантов “террористами” и угрожает суровым наказанием.

Настоящие переговоры власти и народа начнутся только после того, как президент поймет, что другого выхода из политического кризиса нет. К такому шагу его могут подтолкнуть тяжелая ситуация в экономике, общенациональная забастовка рабочих или же давление России, выразил мнение Марголин.

“Москва давит и будет давить по поводу проведения переговоров”, – заявил эксперт. Он добавил, что у Кремля нет другого выхода, как настаивать на мирном способе разрешения конфликта. Иначе Москве придется полностью обеспечивать режим Александра Лукашенко или ждать, когда его сместят с поста.

Массовые беспорядки вспыхнули в Белоруссии в августе. Оппозиционеры остались недовольны результатами выборов президента и потребовали провести новые. Также они призвали Александра Лукашенко освободить всех политзаключенных и привлечь к ответственности причастных к насилию на митингах.



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