 

Володин рассказал о рассмотрении Думой кандидатур вице-премьера и министров

09.11.2020, 13:23, Разное

В 13 часов на Охотном Ряду начались заседания профильных комитетов – по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, а также по энергетике, транспорту и строительству. 9 ноября пройдут заседания фракций “Единая Россия”, КПРФ и ЛДПР, а 10-го – “Справедливая Россия”.

Совет Госдумы рассмотрит вопрос о назначении министров. Его планируется включить в повестку пленарного заседания 10 ноября, рассказал Вячеслав Володин. Предложенных кандидатов спикер назвал профессионалами в своих областях.

Обсуждение будет публичным и скрупулезным, подчеркнул Володин. Он напомнил, что в соответствии с поправками к Конституции нижняя палата получила дополнительные полномочия при формировании правительства.

“С одной стороны, речь идет о новых полномочиях Госдумы, с другой – об ответственности депутатов за принимаемые решения”, – добавил спикер.

Обсуждение кандидатур министров продлится до вечера и возобновится утром. Депутаты могут задать им вопросы на заседаниях фракций и профильных комитетов.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 9 ноября, отправил в отставку трех министров. Должностей лишились глава Минтранса Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и руководитель Минстроя Владимир Якушев. Также глава государства увеличил число вице-премьеров до десяти.

Природоохранное ведомство может возглавить министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Строительство и ЖКХ Михаил Мишустин предлагает доверить первому зампреду министерства Иреку Файзуллину, а транспорт – главе “Аэрофлота” Виталию Савельеву.



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