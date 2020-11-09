Стало известно имя «звездной няни» детей Тимати, Кудрявцевой и Бородиной

09.11.2020, 13:17, Разное

Мама Тимати назвала имя няни, которую иногда называют «звездной Мэри Поппинс» из-за ухода за детьми знаменитостей. Елена Куликова была очень признательна Симоне Юнусовой за доверие к своей персоне, ведь она выбрала именно ее для ухода за внучкой Алисой, тем самым дав старт ее карьере.

В Москве Елена Куликова известна благодаря своим педагогическим талантам. Своих детей ей доверяли Лера Кудрявцева, Ксения Бородина и Татьяна Навка. Но долгое время имя «звездной Мэри Поппинс» было неизвестно, пока его в студии передачи «Звезды сошлись» не озвучила мама Тимати Симона Юнусова, поблагодарившая няню за помощь.

Сама Елена Куликова назвала Симону Юнусову своей «второй мамой». Изначально у нее был скромный кабинет, но после работы с детьми звезд ей пришлось увеличить персонал, ведь количество малышей достигло 300 человек. Метод развития детей у Куликовой основан на игре, благодаря которой она пытается вовлечь в процесс обучения не только ребенка, но и его родителей.