Меркель повторно поздравила Байдена

09.11.2020, 13:08, Новости дня

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с избранием на пост президента США, отметила его опыт, знание Германии и Европы.

«Мы, немцы, непосредственно пережили и узнали на опыте, какую важную роль США играют для свободы и демократии в мире. Мы непосредственно пережили и узнали на опыте, какое большое значение имеют американо-немецкая дружба, трансатлантическое партнерство для Германии, для Европы и мира», – передает РИА «Новости» слова.

Она отметила, что «каждые четыре года весь мир следит с особым вниманием за выборами в США».

«Я сердечно поздравляют Джо Байдена с избранием 46-м президентом США. Джо Байден приносит с собой многолетний опыт внутренней и внешней политики. Он хорошо знает Германию и Европу. Я с удовольствием вспоминаю приятные встречи и разговоры с ним», – продолжила Меркель.

Она также поздравила Камалу Харрис с избранием вице-президентом, назвав ее «вдохновением, примером возможностей Америки». «С нетерпением жду знакомства с ней», – добавила канцлер.

Напомним, в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон поздравили кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена с победой на выборах.