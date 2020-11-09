 

Меркель повторно поздравила Байдена

09.11.2020, 13:08, Новости дня

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с избранием на пост президента США, отметила его опыт, знание Германии и Европы.

«Мы, немцы, непосредственно пережили и узнали на опыте, какую важную роль США играют для свободы и демократии в мире. Мы непосредственно пережили и узнали на опыте, какое большое значение имеют американо-немецкая дружба, трансатлантическое партнерство для Германии, для Европы и мира», – передает РИА «Новости» слова.

Она отметила, что «каждые четыре года весь мир следит с особым вниманием за выборами в США».

«Я сердечно поздравляют Джо Байдена с избранием 46-м президентом США. Джо Байден приносит с собой многолетний опыт внутренней и внешней политики. Он хорошо знает Германию и Европу. Я с удовольствием вспоминаю приятные встречи и разговоры с ним», – продолжила Меркель.

Она также поздравила Камалу Харрис с избранием вице-президентом, назвав ее «вдохновением, примером возможностей Америки». «С нетерпением жду знакомства с ней», – добавила канцлер.

Напомним, в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон поздравили кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена с победой на выборах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Эксперты встревожены резким ростом числа убийств в городах США

28.10 / Путин оценил единый план достижения национальных целей развития России

21.07 / В Одесской области мужчина приклеил нитку к 200-гривневой купюре и 44 раза пополнил себе счет

08.07 / Отчуждение территорий РФ предложили приравнять к экстремизму

12.10 / Леонид Волков: «Три часа шока и 45 часов организационной работы»

06.08 / Запатентован российский препарат от коронавируса «Лейтрагин»

03.08 / CNN призвал обеспечить прозрачность разработок вакцины от коронавируса — иначе она будет бесполезна

15.07 / Центризбирком Беларуси устранил двух реальных претендентов на победу на выборах

15.10 / Захарова озвучила прогноз для стран, отправленных карантином в «глубокий нокдаун»

14.08 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска