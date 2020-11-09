27 человек пострадали в ходе протестов у здания ЦИК в Тбилиси

09.11.2020, 13:07, Разное

После проведенных в Грузии выборов в Парламент в стране начались протесты возле здания ЦИК. В ходе подобных акций неповиновения в Тбилиси пострадали 27 человек.

Голосование за кандидатов в Парламент состоялось в стране 31 октября. Однако не всех граждан устроили оглашенные Центральной избирательной комиссией результаты. Протестующие высказывали свое несогласие с оглашенными итогами плебисцита, собравшись под зданием ЦИК. Как сообщается в прессе, очередные выборы в законодательный орган страны не стали победными для ныне опального экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Согласно данным экзитполов, проведенных в стране в день голосования, наибольшее число мест получила партия власти.

В ходе мероприятий, согласно сообщениям представителей правоохранительных органов Грузии, были задержаны 19 человек. Всем им вменяется неподчинение законным требованиям полиции и нарушение общественного порядка.

При этом как минимум 27 человек, как рассказал во время брифинга заместитель министра внутренних дел Кахабер Сабанадзе, пострадали в ходе разгона участников протестных акций. Также получили травмы 14 сотрудников полиции, разного рода повреждения зафиксированы и у троих представителей СМИ, а также митингующих. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, часть из них была доставлена для этого в больницу.