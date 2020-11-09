 

27 человек пострадали в ходе протестов у здания ЦИК в Тбилиси

09.11.2020, 13:07, Разное

После проведенных в Грузии выборов в Парламент в стране начались протесты возле здания ЦИК. В ходе подобных акций неповиновения в Тбилиси пострадали 27 человек.
Голосование за кандидатов в Парламент состоялось в стране 31 октября. Однако не всех граждан устроили оглашенные Центральной избирательной комиссией результаты. Протестующие высказывали свое несогласие с оглашенными итогами плебисцита, собравшись под зданием ЦИК. Как сообщается в прессе, очередные выборы в законодательный орган страны не стали победными для ныне опального экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Согласно данным экзитполов, проведенных в стране в день голосования, наибольшее число мест получила партия власти.

В ходе мероприятий, согласно сообщениям представителей правоохранительных органов Грузии, были задержаны 19 человек. Всем им вменяется неподчинение законным требованиям полиции и нарушение общественного порядка.

При этом как минимум 27 человек, как рассказал во время брифинга заместитель министра внутренних дел Кахабер Сабанадзе, пострадали в ходе разгона участников протестных акций. Также получили травмы 14 сотрудников полиции, разного рода повреждения зафиксированы и у троих представителей СМИ, а также митингующих. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, часть из них была доставлена для этого в больницу.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / В Польше археологи нашли древний фаллоимитатор

02.10 / Мнение: Крымские будни

24.07 / Личное: Суррогаты

05.10 / Мнение: Техническое. 04.10.2020

24.08 / В «особых» отношениях между Китаем и Россией появляются трещины

05.11 / 5 причин посмотреть сериал “Псих”: Бондарчук, Андреева, Богомолов расскажут о современных зависимостях и неврозах

03.11 / Скандалы: Миллиардера заподозрили в миллиардных хищениях

31.10 / Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований

08.11 / Названы пять продуктов для улучшения работы мозга

09.11 / После двух операций на желудке Александр Морозов готовится к удалению кожи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска