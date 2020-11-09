В Японии обнаружили «осу-годзиллу», способную плавать под водой

09.11.2020, 12:58, Разное

Новый вид — не первый из известных науке видов наездников, паразитирующий на водных обитателях. Однако до сих пор исследователи не знали точно, как этим крылатым насекомым удается добраться до существ, живущих в воде.

Microgaster godzilla — такое название получил новый вид паразитических ос, также называемых наездниками. Статья о нем появилась в издании Journal of Hymenoptera Research. И нет, вам не показалось: существо назвали в честь Годзиллы, гигантского ящера-мутанта из японских фильмов и комиксов.

Наездники паразитируют, в большинстве своем откладывая яйца в других насекомых — жуках, бабочках, тлях, клопах, а также в их личинок. Потомство наездников затем постепенно убивает своего хозяина и питается его плотью. Microgaster godzilla паразитирует на водяных гусеницах — и для этого выработал необычное свойство.

Новый вид — не первый из известных науке наездников, паразитирующих на водных обитателях. Так, в том же подсемействе Microgastridae, к которому относится Microgaster godzilla, есть два других вида, которые откладывают яйца в тех же хозяев. Однако до сих пор исследователи не знали точно, как наездникам удается добраться до существ, живущих в воде.

Идея изучить этот вопрос подробнее пришла в голову одному из авторов новой работы, Хосе-Фернандесу Триане, когда тот изучал гусениц вида Elophila turbata, обитающих в городских прудах Японии. Энтомолог собрал несколько гусениц и держал их в неволе; но лишь некоторые превратились в бабочек. Из нескольких коконов появились наездники неизвестного ранее вида.

Фернандес-Триана и его коллеги поместили особей паразитических ос в индивидуальные емкости и кормили их медом на протяжении некоторого времени. Затем наездников по одному выпускали в аквариум, где жили гусеницы Elophila turbata, фиксируя поведение паразитов при помощи видеокамеры.

Оказалось, в поисках подходящей жертвы для кладки самки паразитов сперва ходят по листьям водных растений. Обнаружив гусеницу, которая обычно скрывается внутри частично погруженного самодельного «домика» из частей растений, наездник пугает ее, вынуждая переместиться из убежища в воду.

В этот момент паразит ныряет вслед за жертвой, быстро вставляет в тело жертвы яйцеклад и откладывает потомство. Иногда, если «домик» полностью погружен в воду, оса ныряет сразу же. Эксперименты с разными осами и разными хозяевами показали, что некоторые наездники могут даже не выгонять гусеницу из укрытия, а просто протыкать его стенку своим яйцекладом.

Последующий анализ морфологии и анатомии наездников обнаружил, что они действительно принадлежат к новому виду. По словам Фернандеса-Трианы, название в честь Годзиллы Microgaster godzilla получил сразу по ряду причин. Во-первых, ящер-мутант — один из самых узнаваемых символов японской современной культуры. Во-вторых, Годзилла в большинстве сюжетов появляется из воды, чтобы сеять разрушения.

Ну и, наконец, это название — отсылка к еще одному японскому монстру — Мотре. Мотра вылупляется из огромного яйца в виде гигантской личинки, которая затем превращается в огромное крылатое чудовище, напоминающее то ли моль, то ли бабочку.