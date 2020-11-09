Медик Никонорова назвала лучшее средство против коронавируса

09.11.2020, 12:53, Разное

Российский медик Марина Никонорова пояснила СМИ, что COVID-19 протекает по той же схеме, что и многие инфекционные заболевания. Она назвала лучшее средство против коронавируса.

Доктор медицинских наук Марина Никонорова, представляющая Алтайский государственный медицинский университет, отметила, что у 80% инфицированных коронавирусом выявлена лёгкая форма, у 15% – среднетяжёлое течение, а у 5 процентов диагностируется очень тяжёлая стадия. Зачастую к третьей категории относятся пациенты, которые перешагнули 65-летний рубеж или страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также ожирением и сахарным диабетом. Автор более 150 научных работ отметила, что антибиотики должен назначать только лечащий врач, так как COVID-19 – это вирусная инфекция, до конца не изученная.

Доцент кафедры инфекционных болезней советует в качестве профилактики носить лицевые средства индивидуальной защиты (использование масок уменьшит инфицирующую дозу) и не забывать о гигиене рук. Самое же главное, по словам профессора, не стоит поддаваться панике, а лучше вести здоровый образ жизни, правильно питаться и хорошо высыпаться (около восьми часов в день).