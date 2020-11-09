 

FT: Байден столкнется с безудержным распространением коронавируса на посту президента

09.11.2020, 12:53, Разное

Американское бизнес-издание Financial Times разместило на своих страницах статью о Джозефе Байдене. По мнению авторов публикации, на посту президента он будет вынужден столкнуться с безудержным распространением коронавируса.
Борьба с охвативший мир пандемией была одним из пунктов предвыборной программы кандидата от Демократической партии. Более того, Джозеф Байден уверял своих избирателей, что сможет контролировать распространение летального заболевания и не допустит его дальнейшее распространение.

Авторы статьи в Financial Times считают, что первым же испытанием после вступления Байдена на должность главы государства станет эскалация кризиса, спровоцированного вирусом. Новоизбранному президенту придется бороться с безудержным ростом количества заразившихся Covid-19. Для этого ему придется воспользоваться всеми возможными вариантами, от карантинных мер до финансирования новых высококачественных препаратов.

Аналитики газеты напоминают, что во всем мире сейчас отмечается вторая волна эпидемии. Во многих странах властям пришлось прибегнуть к введению новых строгих ограничений. Опасность тем более усилится, поскольку далее следуют праздники, из-за чего вирус может стать неконтролируемым. От нового хозяина Белого дома ожидают ускоренных темпов по разработке и распределению наиболее безопасной и эффективной вакцины против коронавируса. В планах Джозефа Байдена также введение масочного режима по всей стране и продвижение новых методик лечения вирусной инфекции.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / В Нанте задержали подозреваемого в умышленном поджоге собора

10.08 / Мнение: Скинул на неё мешок и сбежал

20.07 / Xiaomi планирует выпустить доступный флагман за 300 долларов

27.09 / Инопланетяне существуют? – НЛО и 36 внеземных цивилизаций

12.09 / Каратист Немчинов рассказал, что поможет Шугалею вернуться домой

01.08 / Россия может полностью открыть с 11 августа международное авиасообщение

23.07 / В России хотят запретить оформление кредитов через мобильные приложения

28.07 / Татьяна Буланова раскрыла тайну создания хита «Не плачь»

24.07 / “Всё честно!”: Элджей поставил под сомнение кулинарные способности Насти Ивлеевой

28.09 / Вдова Михаила Кокшенова установит на его могиле необычный монумент

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска