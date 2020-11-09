FT: Байден столкнется с безудержным распространением коронавируса на посту президента

09.11.2020, 12:53, Разное

Американское бизнес-издание Financial Times разместило на своих страницах статью о Джозефе Байдене. По мнению авторов публикации, на посту президента он будет вынужден столкнуться с безудержным распространением коронавируса.

Борьба с охвативший мир пандемией была одним из пунктов предвыборной программы кандидата от Демократической партии. Более того, Джозеф Байден уверял своих избирателей, что сможет контролировать распространение летального заболевания и не допустит его дальнейшее распространение.

Авторы статьи в Financial Times считают, что первым же испытанием после вступления Байдена на должность главы государства станет эскалация кризиса, спровоцированного вирусом. Новоизбранному президенту придется бороться с безудержным ростом количества заразившихся Covid-19. Для этого ему придется воспользоваться всеми возможными вариантами, от карантинных мер до финансирования новых высококачественных препаратов.

Аналитики газеты напоминают, что во всем мире сейчас отмечается вторая волна эпидемии. Во многих странах властям пришлось прибегнуть к введению новых строгих ограничений. Опасность тем более усилится, поскольку далее следуют праздники, из-за чего вирус может стать неконтролируемым. От нового хозяина Белого дома ожидают ускоренных темпов по разработке и распределению наиболее безопасной и эффективной вакцины против коронавируса. В планах Джозефа Байдена также введение масочного режима по всей стране и продвижение новых методик лечения вирусной инфекции.