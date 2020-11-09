 

Вступившиеся за Джонни Деппа поклонники призвали бойкотировать «Аквамен 2»

09.11.2020, 12:53, Разное

Поклонники голливудского актера Джонни Деппа призывают к бойкоту фильма «Аквамен 2», где одну из ведущих ролей играет Эмбер Херд, с которой артист судился в течение года. Они полагают, что их кумира ошибочно осудили за избиение бывшей жены.
После оглашения обвинительного приговора Высоким судом Лондона, признавшим вину Джонни Деппа в нанесении побоев Эмбер Херд, актер лишился роли в третьей части «Фантастических тварей». Во втором фильме он играл Геллерта Гриндевальда, однако артист заявил, что уважает решение Warner Bros.

Но вот фанаты актера не согласились с решением суда. Они считают, что экс-супруга Джонни Деппа совсем не невинная, какой она себя пытается продемонстрировать. Они попросили Джеймса Вана отстранить ее от съемок, иначе будут призывать всех неравнодушных к судьбе Джонни Деппа бойкотировать картину.



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