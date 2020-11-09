В Китае создали корпус смартфона из целлюлозы и слюды

09.11.2020, 12:50, Новости дня

Традиционный пластик, используемый для производства корпусов смартфонов может быть заменен на новый экологически чистый материал. Об этом сообщили специалисты из Китая, которые создали композит из целлюлозы и слюды.

Новый материал устойчив к нагреванию на солнце, он не ломается под воздействием достаточно больших физических нагрузок и не разбивается при падении. При этом он еще более пластичен, чем используемые ныне полимеры. Испытания показали, что при нагревании до 80 градусов по Цельсию корпус сохранял свою форму в течение часа под давлением 100 МПа.

Но самое главное, что он достаточно быстро разлагается в естественной среде. Старые корпуса смартфонов можно будет выбрасывать на свалку, и это не принесет вред экологии, говорят ученые химики.