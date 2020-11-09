 

В Китае создали корпус смартфона из целлюлозы и слюды

09.11.2020, 12:50, Новости дня

Традиционный пластик, используемый для производства корпусов смартфонов может быть заменен на новый экологически чистый материал. Об этом сообщили специалисты из Китая, которые создали композит из целлюлозы и слюды.

Новый материал устойчив к нагреванию на солнце, он не ломается под воздействием достаточно больших физических нагрузок и не разбивается при падении. При этом он еще более пластичен, чем используемые ныне полимеры. Испытания показали, что при нагревании до 80 градусов по Цельсию корпус сохранял свою форму в течение часа под давлением 100 МПа.

Но самое главное, что он достаточно быстро разлагается в естественной среде. Старые корпуса смартфонов можно будет выбрасывать на свалку, и это не принесет вред экологии, говорят ученые химики.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / СК возбудил дело из-за халатности при реконструкции взлетной полосы в Домодедово

07.10 / Отравление Навального: как Запад должен реагировать на вердикт ОЗХО?

29.06 / В результате пожара в многоэтажном доме в Москве погибли двое

05.07 / Венгрия разрешила транзитный проезд только через два пункта пропуска с Украиной – Госпогранслужба

10.07 / Названа дата рассмотрения жалобы на арест Сафронова

22.10 / Chery озвучила стоимость нового кроссовера CheryExeed TXL

15.07 / На Аляске приняли резолюцию о переносе статуи первопроходца Баранова

23.08 / CNN – «помогал одному из главных противников США» — отставного «зелёного берета» обвинили в работе на Москву

03.07 / Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана отрицавшего COVID-19 схиигумена Сергия

20.07 / Разумков сдал тесты на коронавирус после заражения Бутусова. Они были на одном шоу 16 июля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска