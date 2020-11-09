Ученые рассказали, что будет с атмосферой после повышения средней температуры на 2 градуса

09.11.2020, 12:50, Новости дня

Катастрофические для человечества прогнозы по изменению климата Земли могут сбыться, утверждают ученые. Парижское соглашение об ограничении выброса парниковых газов также содержит данные, которые подтверждают вероятность такого сценария.

По мнению специалистов, если средняя температура воздуха в атмосфере Земли увеличится всего на 2 градуса по Цельсию, это приведет к дополнительному выбросу 230 млрд тонн углекислого газа. Тогда парниковый эффект усилится, и глобальное потепление будет происходить быстрее. Дополнительные пять градусов поставят под сомнение дальнейшее существование человечества.

Дело даже не в дымящих трубах. Оксид углерода будет испаряться прямо из почвы, отмечают ученые.