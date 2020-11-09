 

Ученые рассказали, что будет с атмосферой после повышения средней температуры на 2 градуса

09.11.2020, 12:50, Новости дня

Катастрофические для человечества прогнозы по изменению климата Земли могут сбыться, утверждают ученые. Парижское соглашение об ограничении выброса парниковых газов также содержит данные, которые подтверждают вероятность такого сценария.

По мнению специалистов, если средняя температура воздуха в атмосфере Земли увеличится всего на 2 градуса по Цельсию, это приведет к дополнительному выбросу 230 млрд тонн углекислого газа. Тогда парниковый эффект усилится, и глобальное потепление будет происходить быстрее. Дополнительные пять градусов поставят под сомнение дальнейшее существование человечества.

Дело даже не в дымящих трубах. Оксид углерода будет испаряться прямо из почвы, отмечают ученые.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Министр экологии Украины болен COVID-19

21.10 / Число случаев COVID-19 в Испании превысило 1 млн

01.07 / Путин, Роухани и Эрдоган начали видеосаммит по Сирии

01.07 / Члены избиркома прошли несколько километров по тайге ради голосования шести человек

12.08 / Помпео заподозрил Россию в желании «подорвать безопасность» Чехии

25.09 / Миграционные разногласия грозят Евросоюзу развалом

19.09 / В США объявили о запрете на скачивание китайского TikTok

26.06 / Зеленского поразило наводнение на Украине

14.10 / МИД пообещал зеркально ответить на санкции из-за ситуации с Навальным

31.08 / Житель Перми выиграл в лотерею более полумиллиарда рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска