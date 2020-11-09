Международная кампания в поддержку вакцины «Спутник V» стартовала в соцсетях

09.11.2020, 11:48, Новости дня

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи объявили о начале международной кампании в социальных сетях #SputnikV, в ходе которой пользователи получат последнюю и достоверную информацию о российской вакцине.

Каналы вакцины #SputnikV в социальных сетях расскажут пользователям о ходе клинических испытаний, производства и вакцинации населения в различных странах. Ученые НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи расскажут про создание вакцины и технологии, которые при этом использовались. Люди, уже вакцинированные #SputnikV, расскажут про свой личный опыт, сообщается на сайте РФПИ.

Каналы #SputnikV в социальных сетях также в дальнейшем станут основной платформой для объявления новостей о вакцине, публикации данных о количестве вакцинированных и производстве. Эти каналы также будут транслировать крупные мероприятия, касающиеся вакцины и интервью ведущих экспертов. Информация о вакцине #SputnikV доступна на следующих в Twitter, Facebook, Instagram и Youtube.

#SputnikV является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. В данный момент вакцина #SputnikV входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. РФ направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации #SputnikV.

На сегодняшний день проводятся клинические исследования #SputnikV в РФ на 40 000 добровольцах. Клинические испытания также проходят в Республике Беларусь, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фокусом кампании в соцсетях станет предоставление самой последней информации о вакцине для мировой аудитории.

«Однако кроме этого наша кампания должна дать людям надежду на скорое освобождение от пандемии COVID-19 и возможность вернуться к нормальной жизни без карантина. В этой жизни они снова смогут встречаться с друзьями, ходить в музеи, театры и рестораны, а также свободно путешествовать. Предприятия, особенно малый бизнес, смогут работать без ограничений, гарантируя благосостояние своих сотрудников и их семей. Мы приглашаем людей из разных стран присоединиться к нашей кампании и поддержать вакцину #SputnikV.», – добавил он.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний преимущественно на территории РФ совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.

Напомним, в августе президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию «Спутника V».