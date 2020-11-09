Санду пообещала восстановить отношения с Россией в случае избрания главой Молдавии

09.11.2020, 12:48, Новости дня

Экс-премьер Молдавии, глава партии «Действие и солидарность» и кандидат на пост президента Майя Санду заявила, что сосредоточится на восстановлении отношений с Россией, если победит на выборах главы республики.

«Я сосредоточусь на восстановлении отношений с Россией на базе национальных интересов Молдавии. Нам нужно решить проблемы наших граждан, работающих в России, вернуть экспорт на российский рынок», – передает РИА «Новости» слова Санду на брифинге.

Также она считает необходимым провести серьезный диалог с Россией при участии других международных партнеров на тему решения приднестровского конфликта.

Кроме того она заявила, что не будет участвовать в дебатах с действующим лидером Игорем Додоном перед вторым туром выборов главы государства.

«Мы настаивали на проведении дебатов перед людьми на тему экономических проблем, борьбы с пандемией и коррупцией. Додон не может дать ответы на вопросы и решать проблемы, с таким человеком мне не о чем разговаривать, он может проводить дебаты лишь с прокурорами на тему коррупции», – сообщила Санду.

Додон и Санду встретятся во втором туре выборов 15 ноября, так как ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой более половины голосовавших избирателей.

Напомним, баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон высказался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса. Кроме того, Додон заявлял, что на Молдавию давят из-за рубежа, чтобы на выборах президента победила бывший премьер Майя Санду.

В свою очередь глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отмечал, что Соединенные Штаты готовят для Молдавии «революционный» сценарий. В МИД России заявляли о прямом вмешательстве Германии в дела Молдавии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что исход выборов в Молдавии зависит от гражданина РФ Ренато Усатого.