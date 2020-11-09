 

Принц Гарри и Меган Маркл посетили кладбище в Лос-Анджелесе в честь Дня памяти павших

09.11.2020, 12:45, Разное

Вчера представители королевской семьи во главе с королевой Елизаветой II приняли участие в поминальной службе, прошедшей у стен Уайтхолльского дворца. Принц Гарри с Меган Маркл не стали отклоняться от традиции и также отметили этот день, но уже в США, куда переехали жить.

Пара посетила Национальное кладбище в Лос-Анджелесе: Гарри возложил венок, а Меган – букет цветов из своего сада в Санта-Барбаре к могилам двух солдат Содружества, один из которых служил в Королевских ВВС Австралии, другой – в Королевском полку канадской артиллерии.

Принц Гарри и Меган Маркл Для герцога и герцогини было важно лично принять участие в Дне памяти павших, отдав дань уважения тем, кто проходил военную службу и отдал свою жизнь за Родину,- рассказал инсайдер Harper’s Bazaar. Ранее издание The Times сообщило, принц Гарри попросил Букингемский дворец возложить венок от его имени к подножию символического надгробного памятника Кенотафа в центре Лондона, но получил отказ, поскольку Гарри “больше не представляет монархию”. Отмечается, что королеве об этой просьбе не сообщили, а принц “глубоко опечален отказом”.

Принц Гарри и Меган Маркл



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