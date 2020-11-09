Вирусолог высказался о возникновении бесплодия после коронавируса

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09.11.2020, 12:43, Разное

Врачи и ученые почти каждый день обнаруживают у коронавирусных пациентов новые тяжелые последствия болезни. Так, у детей возникает малоизученный воспалительный синдром, а у некоторых взрослых надолго сохраняется слабость и одышка. На днях инфекционист Евгений Тимаков заявил, что легкая форма коронавируса может спровоцировать воспаление мужских половых органов и привести к бесплодию.

К счастью, вирусолог МГУ, доктор наук Алексей Аграновский считает, что взаимосвязь коронавируса COVID-19 и бесплодия пока не доказана. Аграновский пояснил, что бесплодие не появляется сразу же после болезни и должно пройти больше времени, чтобы лучше изучить случаи его возникновения у переболевших, сообщает Ura.ru.



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