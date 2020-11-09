 

В соцсетях стартовала кампания в поддержку вакцины “Спутник V”

09.11.2020, 12:43, Разное

Кампания пройдет под хэштегом #SputnikV. Каналы вакцины в социальных сетях расскажут о производстве препарата, ходе испытаний и вакцинации в разных странах.

О разработке вакцины расскажут ученые центра имени Гамалеи. А сделавшие прививку участники испытаний поделятся личным опытом.

На каналах #SputnikV будут публиковаться новости о препарате, количестве вакцинированных. Все желающие смогут увидеть трансляции мероприятий, посвященных “Спутник V”. Информация доступна в Twitter, Facebook, Instagram и YouTube.

Кампания в поддержку “Спутник V” призвана дать людям надежду на избавление от пандемии COVID-19 и скорое возвращение к нормальной жизни, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

“В этой жизни они снова смогут встречаться с друзьями, ходить в музеи, театры и рестораны, а также свободно путешествовать. Предприятия, особенно малый бизнес, смогут работать без ограничений, гарантируя благосостояние своих сотрудников и их семей. Мы приглашаем людей из разных стран присоединиться к нашей кампании и поддержать вакцину #SputnikV”, – сказал он.

Вакцина от коронавируса “Спутник V” создана в российском научном центре имени Гамалеи. Она использует платформу аденовирусов человека. Эффективность технологии доказана многолетними исследованиями.

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), “Спутник V” входит в десятку вакцин, наиболее близких к окончанию последней фазы испытаний и началу массового производства. Россия направила в организацию ходатайство об ускоренной регистрации и переквалификации препарата.

В России в последней стадии испытаний вакцины ней участвуют 40 тысяч человек. Иссследования также проходят в Белоруссии, Бразилии, Индии и Объединенных Арабских Эмиратах.



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