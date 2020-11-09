 

Сок из привычного для россиян овоща способен продлить жизнь

09.11.2020, 12:23, Разное

Ученые выяснили, что употребление морковного сока может стать для человека залогом долголетия. В нём содержится много питательных веществ.

В их числе – белки и витамины А, С, К. Они защищают иммунные клетки от повреждения, а бета-каротин и лютеин способствуют предотвращению лейкоза. В течение трех суток после употребления морковного сока рост злокачественных клеток останавливается, передаёт РИА “ФАН”.



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