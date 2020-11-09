Китайская компания создала первый смартфон с 8 камерами на задней панели

09.11.2020, 12:17, Разное

На рынке смартфонов появилось первое устройство с 8 камерами на задней панели. Девайс создан усилиями специалистов компании Lens Technology (Changsha) Co. Ltd.

В конце весны текущего года руководство компании подало заявку на патент соответствующей технологии. 2 октября девайс получил все необходимые документы для включения в базу Всемирной организации интеллектуальной собственности. Дисплей смартфона выполнен по безрамочной технологии, на его нижней панели производитель предусмотрел также физическую кнопку. Точных данных о расположении объектива для съемки селфи нет, скорее всего, она находится под экраном.

Главная «изюминка» смартфона состоит в восьми камерах, которые дополняют четыре фотовспышки. Датчики основной камеры расположены попарно во всех четырех углах тыльной панели. Между объективами каждого блока находится вспышка. При этом такое решение может вызвать ряд вопросов у пользователей, поскольку при попытке снять фото или видео как минимум один из модулей будет закрываться рукой. Поскольку в Сети пока нет детального описания производителем устройства, блогеры высказывают предположения относительно оснащения первого в мире «умного телефона» с 8 камерами. Так, точка на задней панели описывается техноблогерами как микрофон.

Также есть в девайсе разъём USB-C и дополнительная кнопка на боковой грани слева. Следует отметить, что бренд Lens Technology из города Чанша в китайской провинции Хунань в основном занимается производством защитного стекла и объективов для камер к мобильным телефонам. Поэтому разработанный ее специалистами гаджет может иметь дополнительные защитные функции. Каковы остальные параметры смартфона, дата его поступления в продажу, а также стоимость пока не раскрывается.