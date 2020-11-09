 

Мнение: Инаугурация Луиса Арсе

09.11.2020, 12:05, Разное

Луис Арсе официально стал президентом Боливии.
8 ноября прошла официальная церемония инаугурации, которую посетили президенты Аргентины, Колумбии и Парагвая, а также король Испании. Плюс различные министры из других стран Южной Америки.
Больше прочих из иностранных гостей чествовали президента Аргентины Фернандеса, который фактически спас Эво Моралеса, предоставив ему убежище на территории Аргентины.


Дружеская встреча с министром иностранных дел Венесуэлы Арреасой.


И никаких Гуайдо.


Министр иностранных дел Ирана заглянул на огонек.


И снова здравствуйте. Первое официальное общение с заказчиками прошлогоднего переворота.


Король Испании зависает на инаугурации Арсе.


Революционный держите шаг – контрреволюционный не дремлет враг.

Эво Моралес возвращается в Боливию 10-11 ноября.
Ассамблея Боливии одобрила 6 уголовных дел против бывшего главы фашистской хунты Аньес.

Источник: Colonel Cassad



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