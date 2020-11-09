 

В полиции Херсонской области рассказали подробности ДТП с участием автобуса

09.11.2020, 11:55, Новости дня

Полиция Херсонской области подтвердила в Facebook факт смертельного ДТП в селе Садовое утром 9 ноября.

“Полицейские предварительно установили, что 51-летний водитель маршрутного автобуса “Эталон”, двигаясь из села Садовое в направлении села Антоновка, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две женщины в возрасте 42 и 54 года, около 10 травмированных”, – говорится в сообщении.

Инцидент предварительно квалифицировали по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/2823677204555108

Ранее “Факты ICTV” сообщали, что в автобусе, который попал в ДТП в Херсонской области, ехали на занятия школьники.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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