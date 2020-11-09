 

В РФ зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19

09.11.2020, 11:55, Новости дня

В России за последние сутки подтвердили 21 798 случаев коронавирусной болезни COVID-19, общее число заболевших достигло 1,796 млн, сообщил российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Это новый рекорд. Согласно данным штаба, в России четвертый день подряд фиксируют более 20 тыс. новых случаев в сутки, предыдущий рекорд был 6 ноября (20 582 случая).

Умерло за последние сутки 256 человек, общее количество жертв пандемии в стране достигло 30 793, выздоровело от COVID-19 уже 1,3 млн россиян.

Больше всего случаев заболевания подтвердили в Москве – 6897 за последние сутки.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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