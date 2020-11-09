“Они такие одинаковые”, “Какие красивые девочки”. Меладзе представил новый состав “ВИА Гры”

09.11.2020, 11:55, Новости дня

На странице компании российского продюсера Константина Меладзе Meladze Music разместили фото новых участниц группы. Ими стали Ульяна Синецкая, Ксения Попова, София Тарасова.

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ВИА ГРА @viagra_official @sinetskayaulyana @sofia_tarasova @xseniyapopova #ВИАГРА

Публикация от MeladzеMusic (@meladzemusic) 6 Ноя 2020 в 1:34 PST

Подписчики прокомментировали новый состав коллектива.

“Картинка стала проще, а вот голоса все лучше”, – написала zlatavlaskina.

“Какие красивые девочки”, – заявила xseniyaxp.

“Они такие одинаковые”, – отметила v.viktoria505.

На Instagram-странице также обнародовали видео выступления обновленной “ВИА Гры” в эфире шоу “Вечерний Ургант” на российском “Первом канале”. Девушки исполнили песню “Рикошет”.

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Ульяна Синецкая @sinetskayaulyana Ксения Попова @xseniyapopova София Тарасова @sofia_tarasova #ВИАГРА #MeladzeMusic

Публикация от MeladzеMusic (@meladzemusic) 7 Ноя 2020 в 3:04 PST

Украинская женская группа “ВИА Гра” была создана Константином Меладзе в 2000-м году в Киеве. За 20 лет существования коллектива сменилось 19 составов участниц.

С сентября 2018 года участницами группы были Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.

После того как коллектив в мае 2020 года покинула Герцег, продюсер объявил кастинг на место новой участницы. 16 октября о завершении карьеры в составе группы заявила Меганская, после чего Синецкая стала единственной участницей коллектива.

23 октября группа презентовала новый трек “Рикошет”, а 26 октября Меладзе анонсировал презентацию нового состава участниц группы.