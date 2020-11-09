Netflix приостановил съемки второго сезона сериала “Ведьмак”

09.11.2020, 11:55, Новости дня

Американский стриминговый сервис Netflix снова приостановил съемки второй части сериала “Ведьмак”, которые проходили в Великобритании. Об этом 7 ноября сообщил сайт Deadline.

Причиной этого стали четыре случая заражения коронавирусом среди членов съемочной группы. Сейчас они находятся на самоизоляции, отмечается в публикации.

Решение о продолжении съемок будет принято после того, как все участники съемочного процесса пройдут тестирование на коронавирус.

https://www.facebook.com/deadline/posts/10159568418429897

Первый сезон телесериала “Ведьмак” по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского вышел в декабре 2019 года. В сериале описываются события, происходившие во времена средневековья.

Это второй случай, когда руководство принимает решение приостановить съемки из-за вспышки коронавируса среди членов команды – ранее они были приостановлены весной 2020 года и возобновились 17 августа, сообщает Deadline.

Премьера второго сезона ожидается в начале 2021 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Великобритании по состоянию на 9 ноября зафиксировано 1,1 млн случаев заражения коронавирусом, более 49 тыс. человек скончались. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.