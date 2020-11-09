 

Эпидемия COVID-19 в Украине. В восьми регионах больницы заполнены более чем на 70%

09.11.2020, 11:55, Новости дня

По состоянию на 9 ноября в восьми регионах Украины более чем на 70% заполнены койкоместа в больницах первой волны коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Наибольший процент заполненности больными COVID-19 и пациентами с подозрением на эту болезнь зафиксирован в Полтавской (92,5%) и Ровенской области (82,9%).

В число регионов с наибольшей загруженностью койкомест попали также Винницкая (70,8%), Донецкая (72%), Запорожская (71,4%), Одесская (73,6%), Сумская (70,1%) и Черниговская (73,8%) области.

В целом по Украине из 45 128 койкомест в больницах первой волны COVID-19 заняты 62,4%.

Ни один из регионов страны не имеет показателей, которые позволяли бы смягчить карантинные ограничения.

В Украине на 9 ноября зафиксировано 469 018 случаев коронавирусной инфекции, из них 8687 – за последние сутки. Скончались 8565 больных с COVID-19, выздоровело 209 143 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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