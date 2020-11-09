 

За кошкой Николая Цискаридзе присматривает домработница

09.11.2020, 11:53, Разное

Российский балетмейстер Николай Цискаридзе завел домработницу для ухода за кошкой.

Самому танцору помощники в доме не требуются, но из-за чрезмерной занятости следить за домашним питомцем некому, поэтому он решил нанять специального человека.

В телепередаче «Звезды сошлись» Николай Цискаридзе отметил, что он не приемлет слово «прислуга», предпочитая термин домработница. Кроме того, он никогда не думал, что ему придется пользоваться помощью посторонних людей, но из-за физической утомленности танцор нанял себе водителя.

Также домработница была нанята для присмотра за кошкой. Она ее кормит и даже говорит с ней. Дома Николай Цискаридзе не обедает, предпочитая еду в ресторане. Хозяйством балетмейстер занимается самостоятельно, например, он имеет навыки электрика и может провести проводку. Кроме того, танцор сам себе стирает нижнее белье, называя этот процесс «очень интимным».



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