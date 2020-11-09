Мнение: Черные будни коронавируса

09.11.2020, 11:50, Разное

Коронавирус продолжает убивать. Люди уходят целыми семьями.

Коронавирус унес моего друга Ильсура Садыкова. Давным-давно, еще в 1996 году мы вместе создавали студию «Хоррият», которая вдохнула свежего воздуха в ГТРК «Татарстан»…

Летом коронавирус унес сестренку Ильсура. В сентябре умер его отец, в октябре ушла мама. О смерти мамы Ильсур так и не узнал, он в это время уже находился, подключенных к аппарату ИВЛ, в ковидном отделении казанской 7-ой горбольницы, прославившейся на всю Россию после вот этого репортажа:

Фотография отсюда