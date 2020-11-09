Грибник нашел в лесу меч возрастом более 3000 лет

09.11.2020, 11:51, Разное

Чешский грибник нашел меч и топор возрастом 3,3 тысячи лет. Об этом сообщает Европейская Ассоциация Археологии.

– Я пошел собирать грибы. По дороге увидел кусок металла, торчащий среди камней. Я пнул его и обнаружил, что это был клинок, часть меча. Я порылся там еще немного и нашел бронзовый топор, – рассказал мужчина.

Археологов поразила находка, и они запланировали раскопки в месте, где были найдены артефакты.

По словам ученых, меч и топор были созданы примерно в 1300 году до нашей эры и напоминают оружие, которое использовалось в основном на территории Германии.