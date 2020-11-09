Назначена встреча Володина и глав комитетов ГД с кандидатами на должности министров

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09.11.2020, 11:48, Новости дня

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и главы профильных комитетов встретятся с кандидатами на должности министров в понедельник в 12.30, сообщил глава комитета ГД по региональной политике Николай Харитонов.

«Встречаемся в 12.30 в Ореховом зале у председателя и потом каждый комитет разводит своего кандидата на заседания своих комитетов. У нас у всех заседания комитетов будут в 13.00, а в 12.30 встречаемся с кандидатами у председателя», – передает РИА «Новости» слова Харитонова.

Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств – их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.

Кандидатуры министров до назначения будут обсуждаться в профильных комитетах и фракциях. Кандидатуры вице-премьеров, которые курируют несколько тем, будут рассматривать все профильные комитеты ГД по этой тематике и думские фракции.

Мишустин выступил с предложениями Госдуме назначить назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место – главу «Русгидро» Шульгинова. Главой кабмина также были предложены назначения: главой Минтранса – главу «Аэрофлота» Виталия Савельева, главой Минприроды – министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя – первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития – главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.

«Сейчас в 13.00 мы готовимся обсудить вместе с коллегами предложенную кандидатуру», – сказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он уточнил, что заседание будет совместным с комитетом по природным ресурсам.

По словам главы комитета по ЖКХ Галины Хованской в 13.00 также состоится совместное заседание жилищного и транспортного комитетов. «Будем обсуждать кандидатуру. Дальше процедура – уже на пленарку», – сказала она.

Также встречи состоятся с комитетами по региональной политике и энергетике, сообщили в комитетах.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме назначить на пост вице-премьера Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго, а также внес кандидатуры пяти новых министров.



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