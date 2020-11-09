 

СК официально назвал имя открывшего стрельбу под Воронежем солдата

09.11.2020, 11:48, Новости дня

Рядовой Антон Макаров подозревается в убийстве трех человек и хищении оружия в воинской части в Воронежской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Военным следственным отделом СК РФ по Воронежскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова по п. «а» ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия)», – сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время Макаров находится в бегах, ему грозит пожизненный срок заключения.

По данным следствия, рядовой зарубил офицера топором, чтобы завладеть оружием, после чего расстрелял сослуживцев, двое погибли, еще один ранен. 

Между тем СМИ показали фото сбежавшего срочника Макарова. 

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что солдат срочной службы открыл стрельбу на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем, в результате чего погибли три человека, еще один находится в реанимации. В Минобороны рассказали подробности расстрела. В качестве основной версии нападения рассматривается нервный срыв.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / France 3 – мэр Кале обвинила Лондон в попытке развязать «войну на море» из-за мигрантов

28.08 / Компания LG представила маску с очистителем воздуха

20.07 / Примет ли Хабаровск кадровую рокировку из Москвы?

24.08 / В Киеве за сутки заразились коронавирусом 209 человек

24.08 / Новый внедорожник Aurus Komendant снова заметили на тестах

20.10 / Немецкий историк – пандемия коронавируса предвещает конец эпохи глобализации

02.08 / Кулеба пригласил Беларусь в “Люблинский треугольник”

30.10 / ГБР расследует уголовное производство в отношении главы КСУ Тупицкого

16.10 / Число случаев коронавируса в США превысило 8 млн

27.09 / В ОПЕК озвучили прогноз по исчерпанию запасов нефти в 2021 году в странах ОЭСР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска