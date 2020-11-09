СК официально назвал имя открывшего стрельбу под Воронежем солдата

09.11.2020, 11:48, Новости дня

Рядовой Антон Макаров подозревается в убийстве трех человек и хищении оружия в воинской части в Воронежской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Военным следственным отделом СК РФ по Воронежскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова по п. «а» ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия)», – сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время Макаров находится в бегах, ему грозит пожизненный срок заключения.

По данным следствия, рядовой зарубил офицера топором, чтобы завладеть оружием, после чего расстрелял сослуживцев, двое погибли, еще один ранен.

Между тем СМИ показали фото сбежавшего срочника Макарова.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что солдат срочной службы открыл стрельбу на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем, в результате чего погибли три человека, еще один находится в реанимации. В Минобороны рассказали подробности расстрела. В качестве основной версии нападения рассматривается нервный срыв.